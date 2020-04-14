Киево-Печерскую лавру заблокировала полиция
15:22 14.04.2020
Депутат от партии Порошенко «Европейская солидарность», экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил отобрать две лавры у Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ (МП)). «Московская церковь стала крупнейшим рассадником коронавируса в Украине», - написал он в соцсети.
В понедельник Киевская горгосадминистрация закрыла на карантин Киево-Печерскую лавру, в которой были выявлены около 100 случаев заражения Covid-19. Сообщалось о смерти двух монахов. Подтвердилась также информация о госпитализации настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. По сообщению «Украинский новостей», угрозы для его жизни нет. Сейчас территория киевской лавры заблокирована полицией, которая не впускает и не выпускает людей за периметр.
В Почаевской лавре (Тернопольская обл.) не подтверждают информацию о вспышке болезни и о смерти одного монаха. Но еще в конце марта президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что четыре из подтвержденных в тот момент случаев заболевания были выявлены у молдаван, которые вернулись из поездки в украинскую Почаевскую лавру.
В УПЦ (МП) церковные службы проводились до последнего времени. Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) ввели карантинные меры в марте, синхронизировав их с решениями светской власти.
Вятрович выступил с критикой деятельности УПЦ (МП) и напомнил, что лавры принадлежат государству Украина. «Святыни украинского народа, начиная с Киево-Печерской и Почаевской лавр, являющихся государственной собственностью, государство вовсе не обязано навсегда оставлять в пользовании опасной промосковской организации, которая представляет угрозу духовному и физическому здоровью украинцев», - написал депутат.
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