Волгоградские общественники заседают в online-формате
15:58 14.04.2020 Источник: НГ-Online
Члены Общественной палаты (ОП) Волгоградской области продолжают работать в рамках режима самоизоляции в удаленной форме. Сегодня состоялось заседание совета Общественной палаты региона, которое прошло в формате online. Как сообщили «НГ» в пресс-службе областной ОП, это не помешало общественникам рассмотреть ряд законопроектов, поступивших в палату для общественной экспертизы.
Члены совета ОП, в рамках нулевого чтения, рассмотрели проект областного закона «О дополнительных мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, направленных на ограничение потребления безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетними на территории Волгоградской области» и единогласно проголосовали за его поддержку, а также за направление соответствующего заключения в Волгоградскую областную Думу.
Кроме этого, общественники приняли решение рекомендовать кандидатуру члена Общественной палаты региона Анатолия Мальченко для включения в состав межведомственной рабочей группы по вопросам сохранения и популяризации объектов культурного наследия Волгограда при областном Комитете государственной охраны объектов культурного наследия.
«Общественная палата области не прекращает своей работы, но временно меняет ее формат, - сказала председатель ОП Татьяна Гензе. – Это связано с санитарно-эпидемиологическими требованиями и постановлением губернатора Андрея Бочарова. Мы также продолжаем прием обращений от граждан по электронной почте и через официальный сайт Общественной палаты».
Андрей Серенко
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