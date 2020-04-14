Волгоградские общественники заседают в online-формате

15:58 Источник: НГ-Online

Члены Общественной палаты (ОП) Волгоградской области продолжают работать в рамках режима самоизоляции в удаленной форме. Сегодня состоялось заседание совета Общественной палаты региона, которое прошло в формате online. Как сообщили «НГ» в пресс-службе областной ОП, это не помешало общественникам рассмотреть ряд законопроектов, поступивших в палату для общественной экспертизы.

Члены совета ОП, в рамках нулевого чтения, рассмотрели проект областного закона «О дополнительных мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, направленных на ограничение потребления безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетними на территории Волгоградской области» и единогласно проголосовали за его поддержку, а также за направление соответствующего заключения в Волгоградскую областную Думу.

Кроме этого, общественники приняли решение рекомендовать кандидатуру члена Общественной палаты региона Анатолия Мальченко для включения в состав межведомственной рабочей группы по вопросам сохранения и популяризации объектов культурного наследия Волгограда при областном Комитете государственной охраны объектов культурного наследия.

«Общественная палата области не прекращает своей работы, но временно меняет ее формат, - сказала председатель ОП Татьяна Гензе. – Это связано с санитарно-эпидемиологическими требованиями и постановлением губернатора Андрея Бочарова. Мы также продолжаем прием обращений от граждан по электронной почте и через официальный сайт Общественной палаты».

Андрей Серенко