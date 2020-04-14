0
0
134
НОВОСТИ

Волгоградские общественники заседают в online-формате

15:58 14.04.2020 Источник: НГ-Online

Члены Общественной палаты (ОП) Волгоградской области продолжают работать в рамках режима самоизоляции в удаленной форме. Сегодня состоялось заседание совета Общественной палаты региона, которое прошло в формате online. Как сообщили «НГ» в пресс-службе областной ОП, это не помешало общественникам рассмотреть ряд законопроектов, поступивших в палату для общественной экспертизы.

Члены совета ОП, в рамках нулевого чтения, рассмотрели проект областного закона «О дополнительных мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, направленных на ограничение потребления безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетними на территории Волгоградской области» и единогласно проголосовали за его поддержку, а также за направление соответствующего заключения в Волгоградскую областную Думу.

Кроме этого, общественники приняли решение рекомендовать кандидатуру члена Общественной палаты региона Анатолия Мальченко для включения в состав межведомственной рабочей группы по вопросам сохранения и популяризации объектов культурного наследия Волгограда при областном Комитете государственной охраны объектов культурного наследия.

«Общественная палата области не прекращает своей работы, но временно меняет ее формат, - сказала председатель ОП Татьяна Гензе. – Это связано с санитарно-эпидемиологическими требованиями и постановлением губернатора Андрея Бочарова. Мы также продолжаем прием обращений от граждан по электронной почте и через официальный сайт Общественной палаты».

Андрей Серенко

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 14.04.2020
В Иркутской области полиция взяла под охрану семью, где ребенок заразился коронавирусом
0
11
17:00 14.04.2020
Госдума одобрила законопроект о переносе даты окончания Второй мировой войны со второго на третье сентября
0
46
16:35 14.04.2020
Как будет работать система электронных пропусков в Подмосковье
0
90
16:32 14.04.2020
Госдума вводит запрет на взимание комиссий с платежей по ЖКХ
0
95
16:12 14.04.2020
Таксистов, не проверяющих цифровые пропуска пассажиров в Москве, отключат от агрегаторов
0
114
16:00 14.04.2020
Решение о корректировке сроков ЕГЭ могут принять после майских праздников - Рособрнадзор
0
132
15:32 14.04.2020
Военные в Курске дезинфицируют машины скорой помощи
0
167
15:22 14.04.2020
Киево-Печерскую лавру заблокировала полиция
0
208
15:12 14.04.2020
Неизвестный в медицинской маске похитил пожертвования из московского магазина
0
181
15:00 14.04.2020
Вакцина от коронавируса появится минимум через год - ВОЗ
0
201

Возврат к списку