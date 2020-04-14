Решение о корректировке сроков ЕГЭ могут принять после майских праздников - Рособрнадзор
16:00 14.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение о корректировке сроков проведения ЕГЭ может быть принято после майских праздников. Об этом заявил во вторник временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
"На сегодняшний момент у нас определена дата [сдачи ЕГЭ] - 8 июня. Если ситуация будет ухудшаться, мы это будем знать в ближайший месяц... После майских праздников примерно мы выслушаем все рекомендации, в том числе штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, и будем принимать соответствующие решения", - сказал Музаев.
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) корректироваться не будут даже при повторном переносе сроков его сдачи, он также.
"Тесты корректироваться не будут", - сказал Музаев, отвечая на соответствующий вопрос.
НОВОСТИ
- 17:12 14.04.2020
- В Иркутской области полиция взяла под охрану семью, где ребенок заразился коронавирусом
- 17:00 14.04.2020
- Госдума одобрила законопроект о переносе даты окончания Второй мировой войны со второго на третье сентября
- 16:35 14.04.2020
- Как будет работать система электронных пропусков в Подмосковье
- 16:32 14.04.2020
- Госдума вводит запрет на взимание комиссий с платежей по ЖКХ
- 16:12 14.04.2020
- Таксистов, не проверяющих цифровые пропуска пассажиров в Москве, отключат от агрегаторов
- 15:58 14.04.2020
- Волгоградские общественники заседают в online-формате
- 15:32 14.04.2020
- Военные в Курске дезинфицируют машины скорой помощи
- 15:22 14.04.2020
- Киево-Печерскую лавру заблокировала полиция
- 15:12 14.04.2020
- Неизвестный в медицинской маске похитил пожертвования из московского магазина
- 15:00 14.04.2020
- Вакцина от коронавируса появится минимум через год - ВОЗ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать