Решение о корректировке сроков ЕГЭ могут принять после майских праздников - Рособрнадзор

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о корректировке сроков проведения ЕГЭ может быть принято после майских праздников. Об этом заявил во вторник временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

"На сегодняшний момент у нас определена дата [сдачи ЕГЭ] - 8 июня. Если ситуация будет ухудшаться, мы это будем знать в ближайший месяц... После майских праздников примерно мы выслушаем все рекомендации, в том числе штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, и будем принимать соответствующие решения", - сказал Музаев.

Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) корректироваться не будут даже при повторном переносе сроков его сдачи, он также.

"Тесты корректироваться не будут", - сказал Музаев, отвечая на соответствующий вопрос.

