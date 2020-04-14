Таксистов, не проверяющих цифровые пропуска пассажиров в Москве, отключат от агрегаторов

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водители такси в Москве, которые не будут проверять у пассажиров цифровые пропуска, будут отключены от агрегаторов. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Водителей такси, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов", - говорится в сообщении.