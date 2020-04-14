Госдума вводит запрет на взимание комиссий с платежей по ЖКХ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании во вторник прияла в первом чтении законопроект, который вводит запрет на взимание банковских комиссий с коммунальных и обязательных платежей.

Изменения вносятся в статью 155 Жилищного кодекса РФ, он дополняется положением, согласно которому "комиссия за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги, не взимается". Необходимые поправки вносятся и в ряд других законов. В частности, в законе о банках и банковской деятельности уточняется, что "кредитная организация не имеет права взимать комиссионное вознаграждение за перечисление" коммунальных платежей.

Изменения вносятся и в закон "О почтовой связи", согласно которым операторы почтовой связи также не имеют права взимать комиссию. Аналогичная норма для банковского платежного агента закрепляется и в законе "О национальной платежной системе".