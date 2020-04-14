Как будет работать система электронных пропусков в Подмосковье

16:35

С 15 апреля в Московской области и Москве начнет действовать система цифровых пропусков. Для передвижения в области и столице жители Подмосковья могут оформлять их в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус". Ссылка для скачивания. Ранее заявленный короткий номер 0250 временно не используется.



Также на Едином Портале государственных услуг Российской Федерации действует ссылка на форму для физических лиц. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц реализована форма для сбора сведений о сотрудниках, которым необходимо выходить на работу, по ссылке. В таком случае пропуска оформляются 1 раз сроком до 30 апреля.

В случае, если пользователю требуется консультация по порядку заполнения полей в мобильном приложении, нужно позвонить на номер горячей линии: 8-800-550-50-30, где его соединят со специалистами.

Пропуск дает право совершать автомобильные поездки на работу, дачу или в отдаленный гипермаркет. Для поездок в медицинские учреждения разовый пропуск можно оформить неограниченное число раз, а по другим причинам - не более двух раз в неделю.

Чтобы пойти в магазин, аптеку, выгулять собаку, вынести мусор в пределах 100 м от места проживания, разрешение пока не требуется, но в приложении такая возможность уже реализована. Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Подмосковье усилен патруль полиции, Росгвардии и ГИБДД.

Военнослужащим, госслужащим и муниципальным служащим, судьям, адвокатам и нотариусам, включая помощников, представителям СМИ и охранникам при наличии служебного удостоверения оформление электронного разрешения не требуется. Если их сопровождают другие лица, то они должны иметь собственные цифровые пропуска.

Для входа в приложение "Госуслуги СТОП Коронавирус" нужно ввести логин и пароль, как на портале госуслуг. Если у жителя там нет аккаунта, он может пройти быструю регистрацию, введя номер телефона и адрес электронной почты. После этого в приложении откроется несколько вариантов статуса. Необходимо выбрать один из них в зависимости от состояния здоровья и местонахождения.

Затем нужно заполнить анкету. Далее откроется страница, в которую нужно внести данные документа, удостоверяющего личность: российский или загранпаспорт, паспорт гражданина другого государства, свидетельство о рождении.

После этого необходимо ответить на вопрос о своем состоянии здоровья. После этого можно регистрировать свой выход из дома, указав причину. На странице появятся QR-код и таймер - его нужно будет остановить после возвращения домой.



