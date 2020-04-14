Госдума одобрила законопроект о переносе даты окончания Второй мировой войны со второго на третье сентября

17:00 Источник: Эхо Москвы

Госдума сегодня окончательно одобрила проект закона о переносе даты окончания Второй мировой войны со второго на третье сентября.

Датой окончания Второй мировой войны Госдума предложила считать день, когда в Беслане и других городах России скорбят о погибших в школе североосетинского городка. 3 сентября 2004 года при штурме учебного заведения, захваченного за пару дней до этого чеченскими боевиками, погибли почти 190 детей. Всего теракт унёс жизни 333-х человек. В России уже 15 лет это День солидарности в борьбе с терроризмом. Однако депутаты Госдумы решили одновременно с ним отмечать День воинской славы и окончания Второй мировой. Авторов законопроекта, среди них глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и сенатор Григорий Карасин, не смутило и то, что акт о капитуляции Японии был подписан 2-го сентября. И соответственно, именно тогда Вторая мировая окончательно завершилась. В законопроекте авторы отметили, что формулировка 3-е сентября — символизирует «переход от состояния войны к миру, поиску путей мирного сосуществования и сотрудничества». Победа Советского Союза над Японией в 45-м году внесла решающий вклад в завершение войны, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В 1945 году 3 сентября в СССР было признано государственным праздником — Днем Победы над Японией. Однако уже спустя пару лет этот день стал рабочим, а со временем его забыли как праздник. Эхо Москвы