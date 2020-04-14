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В Иркутской области полиция взяла под охрану семью, где ребенок заразился коронавирусом

17:12 14.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Полиция в Иркутской области взяла под охрану семью, где ребенок заразился коронавирусом. Это произошло из-за того, что его родственники стали получать угрозы, — сообщают в администрации города Усть-Кута. Адрес, где живет семья и места работы ее членов были выложены в интернет.

Жительница города отдыхала в Таиланде с двумя детьми. По возвращении она провела две недели в карантине, однако уже после изоляции вирус обнаружили у младшего сына. Сейчас заболевание проходит без симптомов.  Эхо Москвы

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