В Иркутской области полиция взяла под охрану семью, где ребенок заразился коронавирусом

17:12 Источник: Эхо Москвы

Полиция в Иркутской области взяла под охрану семью, где ребенок заразился коронавирусом. Это произошло из-за того, что его родственники стали получать угрозы, — сообщают в администрации города Усть-Кута. Адрес, где живет семья и места работы ее членов были выложены в интернет.

Жительница города отдыхала в Таиланде с двумя детьми. По возвращении она провела две недели в карантине, однако уже после изоляции вирус обнаружили у младшего сына. Сейчас заболевание проходит без симптомов. Эхо Москвы