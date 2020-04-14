На форуме «АРМИЯ-2020» обсудят вопросы развития средств технического вооружения Железнодорожных войск
17:17 14.04.2020 Источник: НГ-Online
Актуальные вопросы развития и применения средств технического вооружения Железнодорожных войск будут обсуждены в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».
Основной темой обсуждения станет техническое переоснащение Железнодорожных войск и налаживание тесного контакта с передовыми производителями соответствующей продукции.
В работе круглого стола примут участие руководящий состав и профильные специалисты Главного управления начальника Железнодорожных войск, Научно-исследовательского испытательного центра специальной техники Железнодорожных войск 3 ЦНИИ Минобороны России, Военного института (Железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, Московского государственного университета путей сообщения, управлений железнодорожных войск военных округов, а также специалисты предприятий промышленности.
В рамках круглого стола будут подведены итоги реализации целей, намеченных в прошлые года, и рассмотрены актуальные вопросы, связанные с выполнением поставленных ранее задач.
Участники круглого стола обсудят какой именно должна стать новейшая техника, поступающая на вооружение Железнодорожных войск, а также пути решения проблем применения технических средств, возникающих при ремонте железнодорожных путей сообщения на объектах Министерства обороны Российской Федерации.
Важной темой круглого стола станет обсуждение качественных характеристик образцов новейшей техники и поиск решений по их усовершенствованию в ходе испытаний.
Участники дискуссии рассмотрят вопросы поиска новых конструктивных решений путеукладчиков ПБ-4 и НБ-5, наплавного железнодорожного моста НЖМ-20/20, путевого универсального комплекса ГУ, а также универсального комбинированного хода УКХ.
Упомянутые разработки по мере их поступления в войска обновят модельный ряд техники Железнодорожных войск, а также будут способствовать повышению их производственных возможностей.
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