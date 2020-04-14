Волонтерами акции "Мы вместе" стали более 12 000 москвичей

18:00

Более 12000 жителей Москвы намерены стать волонтерами акции «Мы вместе». По данным заместителя мэра Натальи Сергуниной, именно столько горожан зарегистрировались на портале мывместе.мосволонтер.рф. Добровольцы намерены помогать пожилым людям, многодетным семьям, а также другим горожанам, которые соблюдают режим самоизоляции. Заммэра отмечает, волонтеры будут покупать и доставлять самоизолировавшимся москвичам продукты, медикаменты, а так же товары первой необходимости.

Горожане, которым нужна помощь, могут оставить заявки по номеру горячей линии: 8-800-200-34-11. Специалисты колл-центров уже приняли 55 тыс. звонков. «Кто-то звонит, чтобы оставить заявку на волонтерскую поддержку, а кто-то – чтобы просто задать вопрос и проконсультироваться. В день поступает около 650 заявок, и обработано, то есть доставлено москвичам, больше 11 000 заказов», – рассказала Сергунина. По ее словам, желающих помочь горожан сейчас больше, чем просьб от нуждающихся в помощи.

Все волонтеры перед началом работы обучаются, проходят инструктаж в волонтерском штабе, а перед работой получают защитные маски и перчатки. Для того, чтобы стать волонтером, достаточно зайти на сайт мывсместе.мосволонтер.рф, зарегистрироваться и пройти обучение.