Волонтерами акции "Мы вместе" стали более 12 000 москвичей
18:00 14.04.2020
Более 12000 жителей Москвы намерены стать волонтерами акции «Мы вместе». По данным заместителя мэра Натальи Сергуниной, именно столько горожан зарегистрировались на портале мывместе.мосволонтер.рф. Добровольцы намерены помогать пожилым людям, многодетным семьям, а также другим горожанам, которые соблюдают режим самоизоляции. Заммэра отмечает, волонтеры будут покупать и доставлять самоизолировавшимся москвичам продукты, медикаменты, а так же товары первой необходимости.
Горожане, которым нужна помощь, могут оставить заявки по номеру горячей линии: 8-800-200-34-11. Специалисты колл-центров уже приняли 55 тыс. звонков. «Кто-то звонит, чтобы оставить заявку на волонтерскую поддержку, а кто-то – чтобы просто задать вопрос и проконсультироваться. В день поступает около 650 заявок, и обработано, то есть доставлено москвичам, больше 11 000 заказов», – рассказала Сергунина. По ее словам, желающих помочь горожан сейчас больше, чем просьб от нуждающихся в помощи.
Все волонтеры перед началом работы обучаются, проходят инструктаж в волонтерском штабе, а перед работой получают защитные маски и перчатки. Для того, чтобы стать волонтером, достаточно зайти на сайт мывсместе.мосволонтер.рф, зарегистрироваться и пройти обучение.
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