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Клиенты оператора SyriaTel во вторник, 14 апреля, оказались лишены доступа к сотовой связи и Интернету. Это может быть связано с увеличением времени отключения электричества в республике, которое СМИ связывают с коррупционной деятельностью премьер-министра САР Имада Хамиса. Как сообщает агентство ФАН, подключение к оператору с 7 до 11 часов утра среды отсутствовало в ряде регионов САР — например, в Латакии, Дамаске, Хомсе и Даръа. Компания в Facebook-аккаунте принесла клиентам извинения за «технические неполадки». В ответ сотни абонентов пожаловались, что не могут дозвониться до техподдержки, а также требовали компенсации за сорванную работу. Более того, сейчас связь от SyriaTel есть лишь в ряде крупных сирийских городов.

У сирийцев есть повод для претензий: от стабильности работы SyriaTel, которая принадлежит двоюродному брату президента САР Башара Асада Рами Махлюфу, зависит нормальная жизнь и заработок миллионов жителей республики. Эксперты считают, что отключение связи стало следствием перебоев в поставках электричества и резкого сокращения энергоснабжения по решению Минэнерго САР. В качестве официальной причины снижения объемов поставляемой электроэнергии называется остановка добычи природного газа на месторождениях «Хайян» и «Аш-Шаир».

При этом, как полагает СМИ, причиной перебоев в подаче электричества оказалась коррупция. После того, как в 2019 году правительство Сирии во главе с Имадом Хамисом перезаключило контракты на поставки энергии в Ливан, количество электричества для жителей САР оказалось ограничено.