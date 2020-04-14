Уровень безработицы в США может достигнуть пика в 13% во II квартале - прогноз
18:50 14.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень безработицы в США может достигнуть пика в 13% во II квартале этого года, следует из базового сценария, представленного международным рейтинговым агентством Moоdy's.
Согласно этому прогнозу, ВВП страны может упасть на 10%.
В базовом сценарии аналитики ожидают, что рецессия в США будет продолжаться в течение первой половины 2020 года, а ограничения на поездки и работу компаний сохранятся до конца второго квартала.
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