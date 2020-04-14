В штате Нью-Йорк произошел резкий рост числа летальных исходов от заражения COVID-19

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Резкий суточный рост числа летальных исходов заболевания, вызываемого новым коронавирусом, зафиксирован в американском штате Нью-Йорк. Об этом сообщил во вторник губернатор этого штата Эндрю Куомо на брифинге, трансляция которого ведется в его "Твиттере".

"Еще 778 жителей Нью-Йорка умерли вчера", - констатировал губернатор. Он обратил внимание на то, что за предыдущие сутки был подтвержден 671 летальный исход, 11 апреля - 758, 10 апреля 783, 9 апреля - 777, а 8 апреля - 799. Общее число жертв коронавируса и осложнений от него в штате достигло 10 835 человек.

Нью-Йорк лидирует в стране по количеству инфицированных и летальных исходов заболевания, вызываемого новым коронавирусом.