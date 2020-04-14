США и НАТО готовы к любому военному кризису, несмотря на пандемию коронавируса

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы США и стран НАТО готовы к сдерживанию потенциальных противников и любому возможному военному кризису, несмотря на ситуацию с пандемией заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом заявила во вторник постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на брифинге в преддверии видеоконференции министров обороны стран НАТО, которая пройдет 15 апреля.

"Противники наблюдают за нами. Наши военные находятся в готовности везде, за исключением Ирака, где миссия временно приостановлена. Однако мы готовы, мы продолжаем осуществлять наши возможности сдерживания и обороны. Наши противники должны быть в курсе, что мы, разумеется, можем дать ответ на любые агрессивные действия, которые могут быть предприняты", - сказала она, отвечая на вопрос о том, как пандемия повлияла на готовность США и НАТО отвечать на военные угрозы.

"Наши способности для сдерживания абсолютно не были затронуты, и мы готовы ответить на любой военный кризис, с которым мы можем столкнуться", - добавила Хатчисон.