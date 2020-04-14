МИД Турции: Мы готовы купить комплексы Patriot, если нам поступит хорошее предложение
20:00 14.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция готова приобрести зенитно-ракетные комплексы Patriot у США и схожие системы у других союзников по НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая во вторник на интернет-семинаре, организованном вашингтонским Атлантическим советом.
"Решение Турции купить [у России зенитные ракетные] системы С-400 является результатом нежелания США удовлетворять наши срочные потребности в течение продолжительного времени, в течение 10 лет. Это признавал [ранее] и президент [США Дональд] Трамп", - сказал глава турецкого МИД.
"Мы готовы купить [американские] комплексы Patriot, если нам поступит хорошее предложение. И наша позиция по урегулированию вопроса вокруг С-400 не изменилась: мы предлагаем США создать техническую рабочую группу с участием НАТО. И НАТО в действительности может возглавлять эту техническую рабочую группу. Это предложение все еще остается на столе [переговоров]", - отметил Чавушоглу.
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