Каннский кинофестиваль в этом году в привычном формате в июне не состоится

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организаторы 73-го международного Каннского кинофестиваля заявили во вторник, что провести его в привычной форме в июне не удастся. Об этом говорится в распространенном ими коммюнике.

"После заявления президента Франции Эмманюэля Макрона нам представляется невозможным перенести проведение фестиваля на конце июня - начало июля, как мы планировали, - отметили организаторы. - Теперь кажется трудным организовать фестиваль в этом году в его изначальных формах".

Тем не менее, как подчеркивается в сообщении, профессионалы из мира кино "согласны с тем, что Каннский кинофестиваль, который является важным инструментом поддержки киноиндустрии, должен продолжать изучать все возможности". "Когда кризис в области здравоохранения, борьба с которым остается приоритетным, закончится, мы должны еще раз подтвердить и продемонстрировать важность и место, которое кино <...> занимает в нашей жизни", - подчеркнули устроители.

"Мы надеемся, что сможем быстро сообщить о формах, которые может принять кинофестиваль в 2020 году", - заключили организаторы.