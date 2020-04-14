Помпео: Мы знаем, что Китай действовал слишком медленно в предоставлении важной информации о COVID-19
20:30 14.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США "в подходящее время" привлекут к ответу тех, кто не полностью предоставлял информацию о коронавирусе или распространял дезинформацию на этот счет. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью американской радиостанции Good Morning Orlando, текст которого распространило во вторник американское внешнеполитическое ведомство.
Помпео был задан вопрос о том, намерены ли США "наказать" Китай за сокрытие информации о коронавирусе. "Президент Трамп говорил об этом, и я вполне уверен в том, что когда будет подходящее время, то те, кто действовал неправильно, или вводил в заблуждение, или не предоставлял должным образом информацию, а также те, кто участвовал в кампаниях дезинформации, будут привлечены к ответу", - заявил Помпео.
В интервью другой программе - The Morning News - текст которого также распространил Госдепартамент во вторник, Майкла Помпео спросили о том, несет ли, по его мнению, Китай ответственность за распространение коронавируса. "Предстоит еще много работы для того, чтобы точно выяснить, что произошло, - ответил он. - Мы знаем, что источник этой пандемии был в Ухане, в Китае, и мы начали собирать факты. Мы знаем, что Китай действовал слишком медленно в предоставлении важной информации о том, что вирус может передаваться от человека к человеку".
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