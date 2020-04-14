Дептранс уточнил, как ездить в московском такси в период ограничений
21:05 14.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Водители московских такси будут проверять у пассажиров пропуска, необходимые для поездки в условиях действия режима повышенной готовности, с помощью приложения "Помощник Москвы" непосредственно в автомобиле. При заказе такси вводить код пассажирам не придется, сообщил ТАСС замруководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин.
"При заказе такси пассажирам не нужно будет вводить цифровой пропуск (код). Пропуск проверят в автомобиле с помощью приложения "Помощник Москвы", которое будет установлено на смартфоне водителя. Мы специально доработали программу для проверки действительности кода. Вы садитесь в машину, показываете пропуск водителю, его проверяет приложение. Если код действителен, вы едете к месту назначения", - сказал собеседник агентства.
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