0
0
86
НОВОСТИ

Дептранс уточнил, как ездить в московском такси в период ограничений

21:05 14.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водители московских такси будут проверять у пассажиров пропуска, необходимые для поездки в условиях действия режима повышенной готовности, с помощью приложения "Помощник Москвы" непосредственно в автомобиле. При заказе такси вводить код пассажирам не придется, сообщил ТАСС замруководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин.

"При заказе такси пассажирам не нужно будет вводить цифровой пропуск (код). Пропуск проверят в автомобиле с помощью приложения "Помощник Москвы", которое будет установлено на смартфоне водителя. Мы специально доработали программу для проверки действительности кода. Вы садитесь в машину, показываете пропуск водителю, его проверяет приложение. Если код действителен, вы едете к месту назначения", - сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:35 14.04.2020
Росавиация опубликовала план вывоза россиян из-за границы
0
34
20:30 14.04.2020
Помпео: Мы знаем, что Китай действовал слишком медленно в предоставлении важной информации о COVID-19
0
131
20:15 14.04.2020
Каннский кинофестиваль в этом году в привычном формате в июне не состоится
0
141
20:00 14.04.2020
МИД Турции: Мы готовы купить комплексы Patriot, если нам поступит хорошее предложение
0
162
19:50 14.04.2020
США и НАТО готовы к любому военному кризису, несмотря на пандемию коронавируса
0
181
19:30 14.04.2020
В штате Нью-Йорк произошел резкий рост числа летальных исходов от заражения COVID-19
0
230
18:50 14.04.2020
Уровень безработицы в США может достигнуть пика в 13% во II квартале - прогноз
0
234
18:34 14.04.2020
Мобильная связь и интернет пропали в Сирии из-за коррупции премьер-министра страны
0
281
18:00 14.04.2020
Волонтерами акции "Мы вместе" стали более 12 000 москвичей
0
261
17:40 14.04.2020
В Турции намерены освободить около 90 тысяч заключенных
0
283

Возврат к списку