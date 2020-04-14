Росавиация опубликовала план вывоза россиян из-за границы

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля. Планируется, что будут выполнены рейсы из ОАЭ, Турции, Таиланда, Индонезии, Индии, Израиля и Вьетнама. Об этом говорится в сообщении агентства.

За прошедшую неделю на родину удалось вернуть более 3 тысяч сограждан.

"Всего с 6 по 12 апреля выполнено 17 рейсов, перевезено 3 172 соотечественника, - говорится в сообщении. - Росавиацией в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля. Он включает рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Казань и Уфу, Владивосток и Екатеринбург. "Аэрофлот", "Сибирь" и "Уральские авиалинии", как ожидается, выполнят вывозные рейсы из Дубая, Стамбула, Бангкока, Денпасара, Гоа, Дели, Тель-Авива и Камрани".

Накануне, как отмечается в сообщении, "Аэрофлот" вернул домой из Мадрида и Подгорицы 255 пассажиров, сегодня S7 - из Бангкока в Новосибирск 197 человек, а в Иркутск - 156. "Аэрофлот" выполнил рейс Анталья - Москва, перенесенный с 11 апреля из-за введения в крупнейших турецких городах комендантского часа на выходные, вернул в Москву 146 человек.

"Вывозная программа будет продолжена 15 апреля. "Аэрофлот" доставит россиян в Санкт-Петербург и Москву из Нью-Йорка, - добавили в агентстве. - Учитывая данные Минкомсвязи РФ о количестве россиян в Непале и информацию МИД РФ о ситуации в этой стране, прорабатывается вопрос организации вывозного рейса с авиакомпанией Royal Flight".