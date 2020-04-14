Нефть марки Brent подешевела до $29,38 за баррель

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 7,44% - до $29,38 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:00 мск. Цена на нефть WTI находится на отметке $20,63 за баррель, снижаясь на 7,94%.

Доллар теряет 0,39%, до 73,325 руб., евро растет на 0,16%, до 80,45 руб.