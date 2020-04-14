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Генсек ООН: Дикие конспирологические теории заражают интернет

22:10 14.04.2020 Источник: Интерфакс

Мировое сообщество помимо пандемии коронавируса COVID-19 столкнулось с валом дезинформации на эту тему, заявил во вторник генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Пока мир сражается со смертельной пандемией COVID-19 - с самым трудным кризисом, с которым мы сталкиваемся со времен Второй мировой войны - мы также видим еще одну эпидемию, эпидемию дезинформации", - цитируют западные СМИ выдержки из его заявления.

По его словам, в информационном пространстве распространяются ненависть, "которая клеймит и унижает людей и (социальные - ИФ) группы", советы, опасные для здоровья, и рекомендации, которые не решают проблемы.

"Дикие конспирологические теории заражают интернет", - отметил генсек.

В то же время, уточняют СМИ, Гутерриш не стал называть стран и СМИ, которые распространяют подобную вредоносную, по мнению главы ООН, информацию.

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