Власти США не собираются ограничивать добычу нефти федеральными указами - Минэнерго

22:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нефтепроизводители США снизят добычу под влиянием рыночной ситуации, поэтому ограничений на федеральном уровне ждать не стоит. Об этом заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт в интервью консалтинговой компании Wood Mackenzie.

"Я думаю, что [нефтедобыча] будет сокращаться под влиянием движений на рынке. Я не думаю, что вы увидите в правительстве какие-либо федеральные мандаты на прекращение производства", - сказал он.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявлял, что нефтепроизводители в стране вынуждены сокращать добычу, так как сектор саморегулируется в зависимости от колебания цен на углеводороды.