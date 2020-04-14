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Лидеры стран G7 проведут видеоконференцию 16 апреля - СМИ

22:35 14.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп намерен в четверг в режиме видеоконференции обсудить с остальными лидерами Группы семи (G7) меры по борьбе с пандемией нового коронавируса. Об этом агентство Рейтер сообщило во вторник со ссылкой на Белый дом.

Помимо этого, как отмечает Рейтер, еще одна подобная встреча ожидается в мае.

Ранее во вторник видеоконференцию провели министры финансов и главы центральных банков "семерки". По ее итогам было распространено заявление, в котором страны G7 пообещали сделать все необходимое для восстановления экономического роста после пандемии нового коронавируса.

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