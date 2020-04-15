США приостановили взносы в ВОЗ и намерены добиваться реформ - Трамп
07:40 15.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Вашингтон добивается реформирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и намерен обсудить с другими странами, как использовать американские средства, предоставлявшиеся этой организации. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.
"Сегодня я поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии [данных] о распространении коронавируса, - сказал он. - Все знают, что произошло. Американские налогоплательщики вносили 400-500 млн долларов в год в бюджет ВОЗ. Для сравнения: Китай платил 40 млн долларов".
"Мы продолжим взаимодействовать с ВОЗ, чтобы понять, может ли она осуществить значительные реформы. <...> Вся помощь, которую мы направляем, будет обсуждаться <...> с очень влиятельными группами <...>. И мы будем обсуждать это с другими странами и партнерами в области здравоохранения", - сказал Трамп.
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