Из-за неверных оценок и рекомендаций ВОЗ количество заразившихся в мире в 20 раз больше - Трамп
08:30 15.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в том, что из-за ее неверных оценок и рекомендаций новым коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы. С таким заявлением американский лидер выступил во вторник на брифинге в Белом доме.
"Одним из наиболее опасных и нанесших большой ущерб решений ВОЗ было ее катастрофическое решение противиться введению ограничений на въезд из Китая и других стран. Они очень сильно противились тому, что мы сделали. К счастью, меня они не убедили, и я приостановил въезд из Китая, чем спас невероятное количество жизней, тысячи и тысячи людей умерли бы", - уверен Трамп.
По его утверждению, специалисты ВОЗ доверились информации китайских властей и сообщали, что вирус не передается от человека к человеку. "Они говорили нам, что необходимости в запретах на передвижение нет, когда мы ввели запрет на въезд", - отметил президент США. "Из-за того, что ВОЗ полагалась на раскрываемую Китаем информацию, количество случаев заболевания в мире, вероятно, увеличилось в 20 раз, может, и намного больше", - убежден глава Белого дома.
"Если бы другие страны тоже приостановили въезд из Китая, несчетное количество жизней было бы спасено. Вместо этого посмотрите, что происходит в остальном мире, в некоторых частях Европы. Другие страны и регионы, которые последовали рекомендациям ВОЗ, оставили свои границы открытыми для Китая, и это ускорило распространение пандемии по всему миру", - заявил Трамп.
"Решение других крупных стран не закрывать границы было одной из самых серьезных трагедий и упущенных возможностей на ранних этапах. Совершая нападки в отношении ограничений на передвижение, ВОЗ ставила политическую корректность выше спасения жизней", - уверен американский лидер.
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