Исследование: Условий и размера процентов по своим кредитам не знает каждый пятый москвич

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва оказалась наименее закредитованным российским регионом, говорится в исследовании страховой компании (есть в распоряжении ТАСС). При этом каждый пятый москвич не знает полностью условий и размера процентов по своим кредитам.

"Москва оказалась наименее закредитованным регионом в России: всего 34,5% жителей столицы обременены одним или несколькими кредитами. В то же время каждый пятый москвич сообщил, что не знает полностью условий и размера процентов по своим кредитам. Свыше половины респондентов из Москвы не ведут учет своих доходов и расходов. А треть опрошенных признали, что не умеют грамотно распоряжаться своими доходами", - отмечается в исследовании.

В наличии одного или нескольких кредитов также признался каждый второй россиянин.

Большинство москвичей (67,3%) утвердительно ответили на вопрос, умеют ли они, с их точки зрения, грамотно распоряжаться своими доходами. В целом по стране так считают 72,2% респондентов.

При этом Москва оказалась лидером в вопросе накоплений - о наличии сбережений в том или ином размере сообщили 54,5% жителей столицы. В целом по стране накопления имеются лишь у 36,4%.

Согласно исследованию, почти 90% москвичей не покупают товары, которыми впоследствии перестали бы пользоваться (например, бытовую технику для не базовых потребностей - хлебопечки, тостеры, блендеры, и т.д.). Этой модели придерживаются и 90% россиян.

Больше половины респондентов из Москвы (52,7%) не выбрасывают ненужные им вещи и технику, не попытавшись предварительно их продать или подарить. В целом так поступают 43% россиян.

Опрос, посвященный финансовой грамотности и планированию личного бюджета, проводился с 26 февраля по 3 марта. В опросе приняли участие 1 500 респондентов разного возраста из всех федеральных округов.