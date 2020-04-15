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Проверка пропусков у водителей на въездах в Москву проводится выборочно

08:50 15.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ГИБДД на въездах в Москву выборочно останавливают машины, в том числе, для проверок цифровых пропусков у водителей. Как передают корреспонденты ТАСС, сплошных проверок нет, но пробки уже образовались.

На въезде в Москву со стороны Ленинградского шоссе перегорожены три полосы, здесь выставлен пост из восьми сотрудников ДПС, он усилен бойцами ОМОН.

Сотрудники ГИБДД останавливают машины выборочно, в основном - с немосковскими номерами, такси с пассажирами, подозрительных водителей. Сама проверка выглядит так: инспектор подносит смартфон к номеру машины, там высвечивается, есть ли пропуск или нет. Если есть, то проверяют документы (права и паспорт) водителя, чтобы понять, действительно ли совпадают данные водителя и того, кто получил пропуск. У пассажиров такси также проверяют наличие пропуска. Если на машину пропуска нет, сотрудники ГИБДД выясняют, имеет ли человек право не оформлять его, для этого им надо предъявить служебное удостоверение. На Ленинградском шоссе проверяют около 30% машин. На въезде образовался затор длиной в 500 метров. Как сообщил представитель ГИБДД, 98% проверенных имели пропуск, остальных развернули.

На въезде в Москву по шоссе Энтузиастов наблюдается пробка, которая растянулась на 700 метров. Сотрудники ДПС, усиленные бойцами Росгвардии, выборочно проверяют автомобилистов как с московскими номерами, так и с номерами других регионов. Порядка 80-90% процентов машин пропускают без проверки пропусков, передает корр. ТАСС, находящийся около поста ДПС.

На Щелковском шоссе по состоянию на 07:15 наблюдался затор, для движения открыта одна полоса из четырех. На месте находились три экипажа ДПС, которые проводили проверки выборочно, передает корр. ТАСС.

Как сообщил ТАСС источник в оперативных службах, сплошная проверка электронных пропусков у водителей машин и их пассажиров на всех въездах в Москву пока откладывается, эта мера начнет действовать в ближайшие дни, когда система будет полностью отлажена, чтобы избежать недоразумений, ошибок и сбоев.

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