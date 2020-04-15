Данные по заразившимся коронавирусом на утро 15 апреля
09:00 15.04.2020 Источник: Lenta.ru
По состоянию на утро 15 апреля количество заразившихся коронавирусом в мире приближается к двум миллионам человек. Соответствующие данные доступны на сайте Университета Джонса Хопкинса.
Согласно статистике, инфицированы 1 981 239 человек в 185 странах. Из них 126,6 тысячи пациентов умерли, более 486,6 тысячи вылечились.
Наиболее пострадавшие от коронавируса государства — США (609,2 тысячи), Испания (174 тысячи), Италия (162,4 тысячи), Германия (132,2 тысячи) и Франция (131,3 тысяч). Россия находится на 15-м месте: в стране зафиксировано 21 102 случая инфицирования в 82 регионах.
Наибольшее число смертей, связанных с коронавирусом, зарегистрировано в США (26 033), Италии (21 067), Испании (18 225), Франции (15 748) и Великобритании (12 129).
В ночь на 15 апреля оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом. Скончавшиеся — люди в возрасте от 48 до 86 лет. У всех них была диагностирована двусторонняя пневмония и получен положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию. Таким образом, общее число умерших в России с начала пандемии увеличилось до 181 человека. Lenta.Ru
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