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Посольство РФ в США выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу

09:05 15.04.2020 Источник: РБК

Посольство России в США выясняет, какую роль играла американская компания Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Коневу в начале апреля в Праге. Об этом рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью СМИ, его ответы опубликованы на странице посольства в Facebook.

По его словам, Squire Patton Boggs подготовила доклад с обоснованием решения о сносе памятника, эта информация была получена от противников ликвидации монумента. На обращения посольства офис фирмы в Вашингтоне не ответил, добавил Антонов.

«По всей видимости, им есть что скрывать. Надеемся, истина и степень соучастия данной компании в вандализме будет установлена», — отметил посол.  РБК

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