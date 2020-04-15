Посольство РФ в США выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу
09:05 15.04.2020 Источник: РБК
Посольство России в США выясняет, какую роль играла американская компания Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Коневу в начале апреля в Праге. Об этом рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью СМИ, его ответы опубликованы на странице посольства в Facebook.
По его словам, Squire Patton Boggs подготовила доклад с обоснованием решения о сносе памятника, эта информация была получена от противников ликвидации монумента. На обращения посольства офис фирмы в Вашингтоне не ответил, добавил Антонов.
«По всей видимости, им есть что скрывать. Надеемся, истина и степень соучастия данной компании в вандализме будет установлена», — отметил посол. РБК
НОВОСТИ
- 09:32 15.04.2020
- На Украине сообщили об имеющейся возможности ракетного удара по России
- 09:20 15.04.2020
- Главврач больницы в Коммунарке выздоровел от коронавируса
- 09:00 15.04.2020
- Данные по заразившимся коронавирусом на утро 15 апреля
- 08:50 15.04.2020
- Проверка пропусков у водителей на въездах в Москву проводится выборочно
- 08:30 15.04.2020
- Из-за неверных оценок и рекомендаций ВОЗ количество заразившихся в мире в 20 раз больше - Трамп
- 08:10 15.04.2020
- Более 1000 гостиниц арендовано правительством Японии для пациентов с легкими симптомами коронавируса
- 07:50 15.04.2020
- Исследование: Условий и размера процентов по своим кредитам не знает каждый пятый москвич
- 07:40 15.04.2020
- США приостановили взносы в ВОЗ и намерены добиваться реформ - Трамп
- 07:30 15.04.2020
- До окончания ЧС на Украине введено регулирование цен на 20 товаров
- 22:35 14.04.2020
- Лидеры стран G7 проведут видеоконференцию 16 апреля - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать