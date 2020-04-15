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НОВОСТИ

Главврач больницы в Коммунарке выздоровел от коронавируса

09:20 15.04.2020 Источник: Коммерсант.ru

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил об отрицательных анализах на коронавирус COVID-19. «Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день»,— написал господин Проценко в Facebook. Подробности он обещал сообщить позднее.

О заболевании господина Проценко стало известно 31 марта. За неделю до этого он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным во время визита последнего в Коммунарку. В эту больницу госпитализируют большинство заразившихся в Москве.  Коммерсантъ

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