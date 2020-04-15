На Украине сообщили об имеющейся возможности ракетного удара по России

09:32 Источник: РБК

В случае наступления со стороны России Украина может нанести удар реактивной системой залпового огня «Ольха», заявил в интервью Цензор.НЕТ директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман.

«В случае нового широкомасштабного наступления Российской Федерации с помощью «Вільхи» мы получаем средство сдерживания», — сказал Шиман.

На данный момент выпущена первая партия ракет по заказу 2019 года.

«Ольха» («Вільха») — украинский проект, в рамках которого ведется разработка реактивной системы залпового огня с корректируемым боеприпасом на основе советской РСЗО «Смерч».



В июле 2019 года украинская армия провела успешное испытание «Ольхи». Как отметили тогда в Совете нацбезопасности и обороны страны, характеристики оружия были улучшены и конструкторам удалось добиться увеличения дальности поражения ракет. По данным из открытых источников, ранее Киев испытывал модифицированные ракеты «Ольха-М» с дальностью пуска до 130 км. РБК