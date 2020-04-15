ГАИ с 15 апреля изменила основания для въезда в Москву для водителей и пассажиров - ГУ МВД
10:00 15.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госавтоинспекция изменила основания для въезда в Москву после введения специальных цифровых пропусков для водителей и пассажиров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
"С 15 апреля изменен формат проверки оснований въезда транспортных средств в Москву с учетом введения электронных цифровых пропусков. Сотрудниками ДПС будет осуществляться проверка наличия таких пропусков у всех участников дорожного движения. Это касается как водителей, так и пассажиров транспортных средств. В отношении нарушителей режима самоизоляции применение мер административного воздействия будет продолжено", - сказал собеседник агентства.
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