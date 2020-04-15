В Киеве заявили о задержании генерала СБУ, шпионившего в пользу России

10:05 Источник: РБК

Украинские контрразведчики заявили о разоблачении высокопоставленного агента российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) — задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Службы безопасности Украины (СБУ), Шайтанова подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

«В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева. СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют: Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации», — заявили в СБУ.

В службе заверили, что виновность Шайтанова подтверждается имеющимися в распоряжении следствия аудио- и видеозаписями. РБК