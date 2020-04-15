В Киеве заявили о задержании генерала СБУ, шпионившего в пользу России
10:05 15.04.2020 Источник: РБК
Украинские контрразведчики заявили о разоблачении высокопоставленного агента российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) — задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов.
Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Службы безопасности Украины (СБУ), Шайтанова подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.
«В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева. СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют: Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации», — заявили в СБУ.
В службе заверили, что виновность Шайтанова подтверждается имеющимися в распоряжении следствия аудио- и видеозаписями. РБК
НОВОСТИ
- 11:20 15.04.2020
- Подготовка к воздушной части парада Победы начинается в Москве
- 11:05 15.04.2020
- Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $29 за баррель
- 11:00 15.04.2020
- Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 24,4 тыс. человек
- 10:32 15.04.2020
- Рекордное число зараженных коронавирусом умерло за сутки в США
- 10:25 15.04.2020
- Госпиталь РУСАЛа в Гвинее принял первого пациента с коронавирусом
- 10:20 15.04.2020
- В ФРГ суточный прирост выздоровевших почти вдвое превысил число заразившихся
- 10:00 15.04.2020
- ГАИ с 15 апреля изменила основания для въезда в Москву для водителей и пассажиров - ГУ МВД
- 09:32 15.04.2020
- На Украине сообщили об имеющейся возможности ракетного удара по России
- 09:20 15.04.2020
- Главврач больницы в Коммунарке выздоровел от коронавируса
- 09:05 15.04.2020
- Посольство РФ в США выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать