Рекордное число зараженных коронавирусом умерло за сутки в США
10:32 15.04.2020 Источник: Газета.Ru
За прошедшие сутки в Соединенных Штатах от коронавируса умерло рекордное число зараженных — 2 228 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.
Всего на сегодняшний день в стране выявлено более 608 тысяч заболевших COVID-19, скончались около 26 тысяч человек. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:20 15.04.2020
- Подготовка к воздушной части парада Победы начинается в Москве
- 11:05 15.04.2020
- Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $29 за баррель
- 11:00 15.04.2020
- Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 24,4 тыс. человек
- 10:25 15.04.2020
- Госпиталь РУСАЛа в Гвинее принял первого пациента с коронавирусом
- 10:20 15.04.2020
- В ФРГ суточный прирост выздоровевших почти вдвое превысил число заразившихся
- 10:05 15.04.2020
- В Киеве заявили о задержании генерала СБУ, шпионившего в пользу России
- 10:00 15.04.2020
- ГАИ с 15 апреля изменила основания для въезда в Москву для водителей и пассажиров - ГУ МВД
- 09:32 15.04.2020
- На Украине сообщили об имеющейся возможности ракетного удара по России
- 09:20 15.04.2020
- Главврач больницы в Коммунарке выздоровел от коронавируса
- 09:05 15.04.2020
- Посольство РФ в США выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать