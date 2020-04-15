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НОВОСТИ

Рекордное число зараженных коронавирусом умерло за сутки в США

10:32 15.04.2020 Источник: Газета.Ru

За прошедшие сутки в Соединенных Штатах от коронавируса умерло рекордное число зараженных — 2 228 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено более 608 тысяч заболевших COVID-19, скончались около 26 тысяч человек.  Газета.Ru

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