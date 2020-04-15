Госпиталь РУСАЛа в Гвинее принял первого пациента с коронавирусом

10:25

Научный клинико-диагностический центр эпидемиологии и микробиологии (НКДЦЭМ), построенный компанией РУСАЛ в Киндии (Гвинея) и признанный на национальном уровне базой для диагностирования и лечения COVID-19, принял первого больного коронавирусом.

По разрешению Национального агентства безопасности здоровья Гвинеи (ANSS) инфицированный больной был госпитализирован в НКДЦЭМ ночью 11 апреля. Состояние его здоровья на данный момент стабильное, сообщает пресс-служба РУСАЛа.

Центр эпидемиологии, микробиологии и медицинской помощи - это современное медицинское учреждение с 60 койко-местами и новейшим оборудованием. Принимая больных с подтвержденным COVID-19 на базе НКДЦЭМ, РУСАЛ продолжает оказывать Гвинее помощь в борьбе с опасными эпидемиями.

"РУСАЛ всегда оставался с жителями Гвинеи в трудные для страны времена: мы построили этот центр, чтобы помочь им избавиться от Эболы, - напомнил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин. - Сегодня мы стремимся оказать всестороннюю поддержку Гвинейской республике в борьбе с новым вирусом, активно участвуя в повышении уровня здравоохранения в регионе".

Научный клинико-диагностический центр эпидемиологии и микробиологии был построен и полностью оборудован РУСАЛом в регионе Киндия в 2015 году во время вспышки Эболы для борьбы с распространением этой смертельной болезни в Гвинее. Компания РУСАЛ выделила более 10 млн долл. США на строительство этого центра и оснащение его мощнейшим медицинским оборудованием. Во время пика заболеваемости в стране центр добился хороших результатов в лечении больных.

В 2017 году часть структуры НКДЦЭМ была перепрофилирована в современный лабораторный комплекс, позволяющий в стационарных условиях проводить лабораторные анализы с высоким уровнем защиты. Работа по перепрофилированию части помещений была выполнена РУСАЛом в кратчайшие сроки с учетом всех международных норм. РУСАЛ также оказал ключевое содействие в доставке и монтаже высокоточного оборудования, предназначенного для этой лаборатории, общим весом более 50 тонн.

Сегодня эта лаборатория Роспотребнадзора, созданная на базе НКДЦЭМ совместно с Институтом биологических исследований Гвинеи (IRBAG, Киндия), входит в состав Российско-гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней. Он не имеет аналогов в Западной Африке по уровню использования высоких технологий и биологической безопасности. Также российско-гвинейскому центру эпидемиологии была передана новая мобильная лаборатория для оперативного осуществления диагностики особо опасных инфекций, что позволяет вывести национальную систему Гвинейской Республики противодействия эпидемиям на качественно новый уровень.

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина после обращения к нему в конце 2014 года президента Гвинейской Республики Альфа Конде при поддержке РУСАЛ была разработана и испытана вакцина против геморрагической лихорадки Эбола "ГамЭвак Комби". Она была создана в Федеральном научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. В декабре 2019 года РУСАЛ и Министерство здравоохранения Российской Федерации объявили о завершении испытания вакцины против вируса Эбола в Гвинейской Республике. Две тысячи человек получили вакцины "ГамЭвак Комби" в рамках пострегистрационных исследований, которые проходили в Гвинее на базе НКДЦЭМ.

РУСАЛ работает в Республике Гвинея с 2001 года, являясь одним из крупнейших иностранных инвесторов в этой стране. В Гвинее РУСАЛ владеет Компанией бокситов Киндии (КБК), а также боксито-глиноземным комплексом Friguia. Кроме того, РУСАЛ продолжает реализацию проекта по разработке крупнейшего в мире месторождения бокситов Диан-Диан в регионе Боке. Объем доказанных запасов этого месторождения составляет 564 млн тонн.