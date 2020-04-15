Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $29 за баррель

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 2,7% к уровню закрытия предыдущих торгов - до $28,81 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 10:19 мск.

В последний раз нефти сорта Brent находилась ниже $29 за баррель 3 апреля текущего года.

В то же время нефть марки WTI подешевела на 1,2%, до $27,07 за баррель.