Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $29 за баррель
11:05 15.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 2,7% к уровню закрытия предыдущих торгов - до $28,81 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 10:19 мск.
В последний раз нефти сорта Brent находилась ниже $29 за баррель 3 апреля текущего года.
В то же время нефть марки WTI подешевела на 1,2%, до $27,07 за баррель.
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