0
0
0
НОВОСТИ

Подготовка к воздушной части парада Победы начинается в Москве

11:20 15.04.2020 Источник: RNS

«В Москве начинается подготовка к воздушной части Парада Победы 2020 года. Для проведения репетиций воздушной части Парада Победы в Московской зоне установлен временный режим использования воздушного пространства (ИВП) на 15, 17, 20, 22 апреля 2020 года. Резервные дни - 16, 21, 23, 24 апреля», — говорится в сообщении.

В параде предполагается участие 75 воздушных судов Минобороны России. По словам Росавиации, на сегодняшний день же проведены четыре тренировки над площадкой «Алабино».

«По имеющейся на 14 апреля информации, предполагается проведение воздушных парадов, посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ, и в других городах России - Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске, Владивостоке, Чите. Вводимые там ограничения никак не повлияют на работу местных аэропортов», — указывается в сообщении.  RNS

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 15.04.2020
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $29 за баррель
0
58
11:00 15.04.2020
Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 24,4 тыс. человек
0
69
10:32 15.04.2020
Рекордное число зараженных коронавирусом умерло за сутки в США
0
145
10:25 15.04.2020
Госпиталь РУСАЛа в Гвинее принял первого пациента с коронавирусом
0
107
10:20 15.04.2020
В ФРГ суточный прирост выздоровевших почти вдвое превысил число заразившихся
0
180
10:05 15.04.2020
В Киеве заявили о задержании генерала СБУ, шпионившего в пользу России
0
163
10:00 15.04.2020
ГАИ с 15 апреля изменила основания для въезда в Москву для водителей и пассажиров - ГУ МВД
0
156
09:32 15.04.2020
На Украине сообщили об имеющейся возможности ракетного удара по России
0
220
09:20 15.04.2020
Главврач больницы в Коммунарке выздоровел от коронавируса
0
210
09:05 15.04.2020
Посольство РФ в США выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу
0
253

Возврат к списку