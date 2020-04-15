Подготовка к воздушной части парада Победы начинается в Москве

11:20 Источник: RNS

«В Москве начинается подготовка к воздушной части Парада Победы 2020 года. Для проведения репетиций воздушной части Парада Победы в Московской зоне установлен временный режим использования воздушного пространства (ИВП) на 15, 17, 20, 22 апреля 2020 года. Резервные дни - 16, 21, 23, 24 апреля», — говорится в сообщении.

В параде предполагается участие 75 воздушных судов Минобороны России. По словам Росавиации, на сегодняшний день же проведены четыре тренировки над площадкой «Алабино».

«По имеющейся на 14 апреля информации, предполагается проведение воздушных парадов, посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ, и в других городах России - Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске, Владивостоке, Чите. Вводимые там ограничения никак не повлияют на работу местных аэропортов», — указывается в сообщении. RNS