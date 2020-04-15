Собянин заявил о необходимости перехода к автоматизированному контролю пропусков в метро

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости перехода к автоматизированному контролю наличия цифровых пропусков при входе в метро.

"В дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать", - написал в среду мэр на своей странице в социальной сети "Твиттер". Он подчеркнул, что в настоящее время наблюдавшиеся с утра очереди на вход в метро уже устранены, "работа нормализована".