Собянин заявил о необходимости перехода к автоматизированному контролю пропусков в метро
11:32 15.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости перехода к автоматизированному контролю наличия цифровых пропусков при входе в метро.
"В дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать", - написал в среду мэр на своей странице в социальной сети "Твиттер". Он подчеркнул, что в настоящее время наблюдавшиеся с утра очереди на вход в метро уже устранены, "работа нормализована".
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