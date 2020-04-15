Регионам РФ могут разрешить самим установить сроки сдачи ОГЭ в период с 8 июня по 31 июля

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российским регионам и учредителям заграничных школ могут разрешить самим установить основные и резервные сроки проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в период с 8 июня по 31 июля, сообщила в среду пресс-служба Рособрнадзора.

Отмечается, что Рособрнадзор и Минпросвещения подготовили проект нового расписания государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов (ГИА-9). Экзамены могут пройти в сроки с 8 июня по 31 июля.

"Региональные органы исполнительной власти, а также учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет", - говорится в сообщении.