Цена нефти Brent ускорила снижение до 5,5%, опустилась ниже $28 за баррель

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 5,5% к уровню закрытия предыдущих торгов, торгуется на уровне 27,96 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 11:24 мск.

В последний раз нефть сорта Brent находилась ниже $28 за баррель 2 апреля текущего года.

В свою очередь нефть марки WTI дешевела на 4,3% и торговалась на уровне $26,23 за баррель.