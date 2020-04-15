Россия провела более 1,5 млн тестов на коронавирус, стала второй в мире по их количеству

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия заняла второе место в мире по количеству проведенных тестов на коронавирус, сообщила в среду пресс-служба Роспотребнадзора.

"По состоянию на 15.04.2020 проведено более 1,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на наличие нового коронавируса", - говорится в сообщении.