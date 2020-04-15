Пассажиропоток у РЖД снизился на 80% с момента введения ограничений из-за коронавируса
12:32 15.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пассажиропоток на сети "Российских железных дорог" (РЖД) снизился на 80% с начала введения ограничений на фоне коронавируса и отмены поездов во внутреннем и международном сообщении. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-1" заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.
"Мы сейчас постарались оптимизировать нашу маршрутную сеть с учетом тех ограничений, которые существуют. В связи с ограничениями прошел возврат проездных документов. У нас сейчас падение перевозок пассажиров где-то, если мы говорим по уровню прошлого года, в районе 80 процентов", - сказал он.
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