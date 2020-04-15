В Москве за сутки принудительно госпитализировали 213 больных COVID-19, нарушивших самоизоляцию

12:17

Московские власти пытаются навести порядок с тем, как себя ведут пациенты с коронавирусом, которые обязаны были соблюдать самоизоляцию. Только за минувшие сутки за нарушение карантина медики принудительно госпитализировали 213 нарушителей карантина. Как сообщает Главное контрольное управление Москвы, все они ранее подписали специальное согласие и должны были находиться на самоизоляции и лечении в своих квартирах. Всех нарушителей оштрафовали и доставили в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках, Алтуфьево – там их будут лечить под наблюдением специалистов.

По словам руководителя Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова, горожане, находящиеся на домашнем лечении, были обязаны получить телефон с предустановленным специальным приложением, позволяющим отслеживать их состояние. Подобный аппарат предоставляется правительством Москвы бесплатно, а отказ от его получения и последующего использования становится поводом для перевода гражданина на принудительное лечение в обсервационный центр. Как сообщается, в целом за нарушение карантина горожане были оштрафованы примерно на 1 млн руб.

