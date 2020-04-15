0
0
41
НОВОСТИ

В Москве за сутки принудительно госпитализировали 213 больных COVID-19, нарушивших самоизоляцию

12:17 15.04.2020

Московские власти пытаются навести порядок с тем, как себя ведут пациенты с коронавирусом, которые обязаны были соблюдать самоизоляцию. Только за минувшие сутки за нарушение карантина медики принудительно госпитализировали 213 нарушителей карантина. Как сообщает Главное контрольное управление Москвы, все они ранее подписали специальное согласие и должны были находиться на самоизоляции и лечении в своих квартирах. Всех нарушителей оштрафовали и доставили в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках, Алтуфьево – там их будут лечить под наблюдением специалистов.
По словам руководителя Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова, горожане, находящиеся на домашнем лечении, были обязаны получить телефон с предустановленным специальным приложением, позволяющим отслеживать их состояние. Подобный аппарат предоставляется правительством Москвы бесплатно, а отказ от его получения и последующего использования становится поводом для перевода гражданина на принудительное лечение в обсервационный центр. Как сообщается, в целом за нарушение карантина горожане были оштрафованы примерно на 1 млн руб.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 15.04.2020
Пассажиропоток у РЖД снизился на 80% с момента введения ограничений из-за коронавируса
0
65
12:20 15.04.2020
Россия провела более 1,5 млн тестов на коронавирус, стала второй в мире по их количеству
0
89
12:05 15.04.2020
Цена нефти Brent ускорила снижение до 5,5%, опустилась ниже $28 за баррель
0
114
12:00 15.04.2020
Регионам РФ могут разрешить самим установить сроки сдачи ОГЭ в период с 8 июня по 31 июля
0
112
11:32 15.04.2020
Собянин заявил о необходимости перехода к автоматизированному контролю пропусков в метро
0
160
11:20 15.04.2020
Подготовка к воздушной части парада Победы начинается в Москве
0
161
11:05 15.04.2020
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $29 за баррель
0
193
11:00 15.04.2020
Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 24,4 тыс. человек
0
207
10:32 15.04.2020
Рекордное число зараженных коронавирусом умерло за сутки в США
0
262
10:25 15.04.2020
Госпиталь РУСАЛа в Гвинее принял первого пациента с коронавирусом
0
200

Возврат к списку