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НОВОСТИ

ММКФ перенесен на осень

13:00 15.04.2020 Источник: НГ-Online

42-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 1 по 8 октября 2020 года. Смотр, который должен был состояться в апреле, был перенесен в связи с пандемией коронавируса.

Новые даты утвердила Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), которая занимается аккредитацией международных кинофестивалей. По мнению организаторов, они являются оптимальными для обеспечения безопасного проведения ММКФ.

Наталия Григорьева

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