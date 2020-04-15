ММКФ перенесен на осень

13:00 Источник: НГ-Online

42-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 1 по 8 октября 2020 года. Смотр, который должен был состояться в апреле, был перенесен в связи с пандемией коронавируса.

Новые даты утвердила Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), которая занимается аккредитацией международных кинофестивалей. По мнению организаторов, они являются оптимальными для обеспечения безопасного проведения ММКФ.

Наталия Григорьева