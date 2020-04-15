Путин выступит перед совещанием с членами правительства
13:05 15.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в среду выступит в начале совещания с членами правительства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков советует дождаться этого совещания, чтобы узнать о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые могут быть введены из-за коронавируса.
"Мы ожидаем выступления президента в начале этого совещания", - сообщил представитель Кремля журналистам.
Отвечая на вопрос, действительно ли власти планируют выделить на поддержку бизнеса один триллион рублей, Песков заметил, что "это информация [из разряда] слышал звон, не знаю, где он". "Давайте дождемся сегодняшнего совещания", - предложил он, добавив, что "меры поддержки бизнеса постоянно находятся в проработке, ситуация мониторится правительством, различные варианты обсуждаются".
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