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Путин выступит перед совещанием с членами правительства

13:05 15.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в среду выступит в начале совещания с членами правительства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков советует дождаться этого совещания, чтобы узнать о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые могут быть введены из-за коронавируса.

"Мы ожидаем выступления президента в начале этого совещания", - сообщил представитель Кремля журналистам.

Отвечая на вопрос, действительно ли власти планируют выделить на поддержку бизнеса один триллион рублей, Песков заметил, что "это информация [из разряда] слышал звон, не знаю, где он". "Давайте дождемся сегодняшнего совещания", - предложил он, добавив, что "меры поддержки бизнеса постоянно находятся в проработке, ситуация мониторится правительством, различные варианты обсуждаются".

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