Отсрочку исполнения "закона Яровой" из-за пандемии не исключили в Госдуме

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме не исключили отсрочку исполнения «закона Яровой» из-за пандемии. Ранее о такой инициативе Минкомсвязи сообщил «Коммерсантъ». Меры направлены на поддержку операторов связи из-за выросшей нагрузки на сеть.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в интервью радиостанции «Говорит Москва» отметил, что ситуация в стране поменялась и требует обсуждения сроков введения «пакета Яровой».

«Я ещё не видел документов, завтра будет заседание комитета, может они будут представлены там. Я вижу прямую логику, о чём говорят операторы: выросла нагрузка на сети, растёт потребление. Однако предложенный Ириной Анатольевной Яровой пакет в первую очередь направлен на обеспечение безопасности.

Здесь нужно искать золотую середину. С одной стороны, поддержать отрасль, которая сейчас является стратегической в связи с переходом на дистанционное обучение и работу. Операторов и интернет-провайдеров надо поддержать. С другой стороны, отказываться от планов реализации пакета Яровой не стоит. Возможны переносы сроков, их нужно обсуждать. Не исключена частичная отсрочка норм». Говорит Москва