Отсрочку исполнения "закона Яровой" из-за пандемии не исключили в Госдуме
13:20 15.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме не исключили отсрочку исполнения «закона Яровой» из-за пандемии. Ранее о такой инициативе Минкомсвязи сообщил «Коммерсантъ». Меры направлены на поддержку операторов связи из-за выросшей нагрузки на сеть.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в интервью радиостанции «Говорит Москва» отметил, что ситуация в стране поменялась и требует обсуждения сроков введения «пакета Яровой».
«Я ещё не видел документов, завтра будет заседание комитета, может они будут представлены там. Я вижу прямую логику, о чём говорят операторы: выросла нагрузка на сети, растёт потребление. Однако предложенный Ириной Анатольевной Яровой пакет в первую очередь направлен на обеспечение безопасности.
Здесь нужно искать золотую середину. С одной стороны, поддержать отрасль, которая сейчас является стратегической в связи с переходом на дистанционное обучение и работу. Операторов и интернет-провайдеров надо поддержать. С другой стороны, отказываться от планов реализации пакета Яровой не стоит. Возможны переносы сроков, их нужно обсуждать. Не исключена частичная отсрочка норм». Говорит Москва
НОВОСТИ
- 14:12 15.04.2020
- Принятые ЕС карантинные меры обошлись в сумму около 3 трлн евро
- 14:00 15.04.2020
- Уточнены условия для получения выплаты в 5 тыс. рублей на детей
- 13:32 15.04.2020
- Решение США приостановить финансирование ВОЗ не имеет оснований - глава дипломатии ЕС
- 13:05 15.04.2020
- Путин выступит перед совещанием с членами правительства
- 13:00 15.04.2020
- ММКФ перенесен на осень
- 12:32 15.04.2020
- Пассажиропоток у РЖД снизился на 80% с момента введения ограничений из-за коронавируса
- 12:20 15.04.2020
- Россия провела более 1,5 млн тестов на коронавирус, стала второй в мире по их количеству
- 12:17 15.04.2020
- В Москве за сутки принудительно госпитализировали 213 больных COVID-19, нарушивших самоизоляцию
- 12:05 15.04.2020
- Цена нефти Brent ускорила снижение до 5,5%, опустилась ниже $28 за баррель
- 12:00 15.04.2020
- Регионам РФ могут разрешить самим установить сроки сдачи ОГЭ в период с 8 июня по 31 июля
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать