0
0
94
НОВОСТИ

Решение США приостановить финансирование ВОЗ не имеет оснований - глава дипломатии ЕС

13:32 15.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение США приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) невозможно оправдать, когда идет борьба с пандемией коронавируса. Об этом заявил в среду глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Глубоко сожалею о решении США приостановить финансирование ВОЗ. Нет никаких оснований оправдывать этот шаг в тот момент, когда ее усилия необходимы больше, чем когда-либо, чтобы помочь сдержать и ослабить пандемию коронавируса", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 15.04.2020
Принятые ЕС карантинные меры обошлись в сумму около 3 трлн евро
0
27
14:00 15.04.2020
Уточнены условия для получения выплаты в 5 тыс. рублей на детей
0
63
13:20 15.04.2020
Отсрочку исполнения "закона Яровой" из-за пандемии не исключили в Госдуме
0
127
13:05 15.04.2020
Путин выступит перед совещанием с членами правительства
0
180
13:00 15.04.2020
ММКФ перенесен на осень
0
154
12:32 15.04.2020
Пассажиропоток у РЖД снизился на 80% с момента введения ограничений из-за коронавируса
0
198
12:20 15.04.2020
Россия провела более 1,5 млн тестов на коронавирус, стала второй в мире по их количеству
0
211
12:17 15.04.2020
В Москве за сутки принудительно госпитализировали 213 больных COVID-19, нарушивших самоизоляцию
0
192
12:05 15.04.2020
Цена нефти Brent ускорила снижение до 5,5%, опустилась ниже $28 за баррель
0
205
12:00 15.04.2020
Регионам РФ могут разрешить самим установить сроки сдачи ОГЭ в период с 8 июня по 31 июля
0
204

Возврат к списку