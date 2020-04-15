Решение США приостановить финансирование ВОЗ не имеет оснований - глава дипломатии ЕС

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение США приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) невозможно оправдать, когда идет борьба с пандемией коронавируса. Об этом заявил в среду глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Глубоко сожалею о решении США приостановить финансирование ВОЗ. Нет никаких оснований оправдывать этот шаг в тот момент, когда ее усилия необходимы больше, чем когда-либо, чтобы помочь сдержать и ослабить пандемию коронавируса", - сказал он.