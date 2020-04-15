Уточнены условия для получения выплаты в 5 тыс. рублей на детей

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти уточнили условия для получения выплаты в 5 тыс. рублей на детей. Для этого обязательно наличие у ребёнка СНИЛС.

Если ему ещё не оформлен страховой номер, это можно сделать в ближайшей клиентской службе Пенсионного фонда. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Там уточняется, что для получения ежемесячной выплаты в 5 тысяч рублей владельцу сертификата на материнский капитал нужно подать заявление в личном кабинете на портале ПФР.

Ранее Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми в возрасте до трёх лет. Ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей в апреле-июне 2020 года положены гражданам, имеющим или имевшим право на меры господдержки при условии, что оно возникло у них до 1 июля этого года. Говорит Москва