Принятые ЕС карантинные меры обошлись в сумму около 3 трлн евро
14:12 15.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Принятые в ЕС ограничительные меры помогли защитить население от коронавируса COVID-19, однако за это пришлось заплатить колоссальную цену, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
"Меры ограничительного характера, принятые странами-членами, сыграли ключевую роль для сдерживания распространения инфекции. Это помогло нашим системам здравоохранения справиться с ситуацией. Однако цена таких мер - колоссальная", - написала она в своем твиттере.
Фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия рекомендует учитывать три пункта при принятии решений о смягчении ограничительных мер. Первый пункт - существенное снижение темпа распространения вируса, второй - достаточно мощные возможности системы здравоохранения страны, третий - наличие инструментов по эффективному мониторингу развития ситуации с коронавирусом.
Глава Еврокомиссии представила в среду в Брюсселе на совместной с председателем Евросовета Шарлем Мишелем пресс-конференции рекомендации по выходу из кризиса, связанного с эпидемией коронавируса.
"Уже эти (предпринятые - ИФ) действия в Европейском союзе представляют затраты около трех триллионов евро. И еще другие меры будут приняты, как это показывает результат совещания Еврогруппы на прошлой неделе", - сказала фон дер Ляйен.
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