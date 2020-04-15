В московских поликлиниках провели 5 тыс. КТ-исследований для диагностики коронавируса
15:00 15.04.2020 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
В Москве на полную мощность заработало 45 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию, они развернуты на базе зданий городских поликлиник, имеющих кабинеты компьютерной томографии. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Поставить диагноз «коронавирусная инфекция» на основании только лабораторных исследований возможно далеко не во всех случаях. Поэтому мы по предложению Клинического комитета приняли решение создать специальные центры на базе городских поликлиник, где пациентам с подозрением на коронавирус будут дополнительно проводить КТ, УЗИ и другие исследования для точного установления диагноза. Сейчас в городе работает 45 таких центров. В них провели уже более 5 тыс. КТ-исследований органов грудной клетки, и в 27% случаев выявлены признаки вирусной пневмонии. Более тысячи человек получили противовирусные лекарства», - рассказала вице-мэр.
По ее словам, для пациентов с подозрением на COVID-19 в этих центрах проводят дополнительные обследования: общий анализ крови, ЭКГ, забор мазков на новую коронавирусную инфекцию. При необходимости могут провести и УЗИ-исследование. Такой подход дает возможность не только диагностировать наличие пневмонии, но и определить ее характер, подчеркнула Анастасия Ракова.
Центры ведут работу в круглосуточном режиме, отметила она. Агентство городских новостей "Москва"
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